Dividendenaktien versprechen nicht nur regelmäßige, meist stetig steigende Ausschüttungen, sondern bieten auch die Chance auf deutliche Kursgewinne. An der Börse können wir grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Aktienarten unterscheiden. Dies sind zum einen stärker konjunkturabhängige Werte, die schnell steigen können, später aber auch stark einbrechen wie beispielsweise Nvidia, Volkswagen oder auch ThyssenKrupp. Zur zweiten Aktienkategorie zählen Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen so essenziell sind, dass sie auch in Krisen stetig nachgefragt werden. Die Folge ist eine kontinuierliche Geschäfts- und Aktienkursentwicklung. Hierzu gehören beispielsweise Nestlé, Walmart …