Am Freitag sackte die Valneva-Aktie (WKN: A0MVJZ) um fast 10% ab und fiel deshalb unter die Marke von 3 €. Das letzte Mal notierte das Papier des französisch-österreichischen Impfstoffherstellers Anfang 2020 auf diesem Kursniveau. Was steckt hinter dem Kurssturz von Valneva? Frisches Geld muss her Es ist eine Kapitalerhöhung. Valneva platzierte 23 Millionen neue Aktien zu einem Pries von 2,66 € bei institutionellen Investoren. Im Rahmen der Privatplatzierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...