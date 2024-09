Southwest Airlines verzeichnet einen bemerkenswerten Kurssprung, nachdem bekannt wurde, dass der aktivistische Investor Elliott Management eine bedeutende Beteiligung am Unternehmen erworben hat. Laut einem Bericht des Wall Street Journal hat Elliott fast 2 Milliarden US-Dollar in Southwest investiert, was einer Beteiligung von etwa 10 Prozent entspricht.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Nachricht löste eine positive Reaktion am Markt aus. Der Aktienkurs von Southwest stieg deutlich an und notierte zuletzt bei 28,69 USD. Analysten sehen in dem Engagement von Elliott ein mögliches Potenzial für Veränderungen in der Unternehmensführung und Strategie von Southwest Airlines.

Elliott Management ist bekannt dafür, aktiv Einfluss auf die Unternehmenspolitik zu nehmen, um den Shareholder Value zu steigern. Es bleibt abzuwarten, welche konkreten Forderungen der Investor an Southwest stellen wird. Die weitere Kursentwicklung dürfte maßgeblich davon abhängen, wie das Management auf den neuen Großaktionär reagiert.

