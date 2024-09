Die Ecotel Communication AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 ein Umsatzwachstum in beiden Segmenten. Der Gesamtumsatz stieg um 10,4% auf 56,8 Mio. Euro, wobei das B2B-Segment um 0,5 Mio. Euro auf 23,2 Mio. Euro zulegte. Das Wholesale-Segment wuchs sogar um 4,7 Mio. Euro auf 33,6 Mio. Euro. Trotz des Umsatzanstiegs sank das operative EBITDA auf 3,5 Mio. Euro, verglichen mit 5,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Dies ist hauptsächlich auf Investitionen in die Realisierung kürzlich gewonnener Großkundenaufträge zurückzuführen.

Ausblick für das zweite Halbjahr

Für die zweite Jahreshälfte 2024 erwartet Ecotel deutliche Umsatzsteigerungen im hochmargigen Segment Geschäftskunden. Der Vorstand hält an der Prognose für das Gesamtjahr fest und sieht die getätigten Investitionen in Wachstum als positiv für die zukünftige Entwicklung. Mit einem negativen Free-Cashflow von 1,8 Mio. Euro im ersten Halbjahr spiegeln sich die Investitionen in die Erweiterung der Cloud- und Fiber-Produktplattformen wider.

