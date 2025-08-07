EQS-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

ecotel schließt das erste Halbjahr 2025 mit starken Zahlen ab und bestätigt die Wachstumsprognose - Geschäftskundensegment wächst um 8%



07.08.2025 / 08:00 CET/CEST

Gesamt-Umsatz: 57,0 Mio. EUR (Vj. 56,8 Mio. EUR)

Umsatz Geschäftskundensegment: 24,9 Mio. EUR (Vj. 23,2 Mio. EUR)

Umsatz Wholesale-Segment: 32,1 Mio. EUR (Vj. 33,6 Mio. EUR)

Rohertrag: 17,8 Mio. EUR (Vj: 16,3 Mio. EUR)

Operatives EBITDA: 3,7 Mio. EUR (Vj. 3,5 Mio. EUR)

Düsseldorf, 07. August 2025



ecotel - bundesweit führender Qualitätsanbieter für Geschäftskunden - blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2025 zurück. Wie geplant konnte der Konzernumsatz insgesamt auf 57,0 Mio. EUR gesteigert werden (Vorjahr: 56,8 Mio. EUR). Besonders erfreulich ist die Entwicklung im margenstarken Geschäftskundensegment, denn hier wuchs der Umsatz um rund 8 % auf 24,9 Mio. EUR. Dies unterstreicht die Wirksamkeit der eingeschlagenen strategischen Ausrichtung, in die der Vorstand daher auch im ersten Halbjahr weiter investiert hat.



Ein wesentlicher Treiber dieser positiven Entwicklung war die erfolgreiche Umsetzung eines großen Kundenprojektes. ecotel konnte sich bei der Ausschreibung erfolgreich gegen mehr als ein Dutzend Wettbewerber durchsetzen und hat sich mit der Realisierung fest im gehobenen Mittelstand etabliert.

Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, dass der strategische Fokus auf derartige wachstums- und margenstarke Geschäftsfelder Früchte trägt, was sich insbesondere in der Ertragslage widerspiegelt: Der Rohertrag stieg überproportional um 9 % auf 17,8 Mio. EUR.



Das operative EBITDA verbesserte sich auf 3,7 Mio. EUR (Vorjahr: 3,5 Mio. EUR). Darin enthalten sind Vorab-Investitionen insbesondere in projektbezogene Vorleistungen und gezielte Maßnahmen zur Steigerung der Markenpräsenz und Servicequalität, die das Fundament für eine nachhaltig positive Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr bilden.



Trotz einmaliger, operativ bereinigter Aufwendungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR für die weitere strategische Ausrichtung der Organisation konnte das Konzernergebnis auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.



Der Free Cashflow lag im ersten Halbjahr bei -2,8 Mio. EUR. Die Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus temporären Effekten im operativen Cashflow sowie aus projektbezogenen Vorleistungen und gezielten Maßnahmen für mehr Markenpräsenz, welche die Basis für weiteres Wachstum bereits im zweiten Halbjahr 2025 schaffen. Der operative Cashflow hat sich mit 1,8 Mio. EUR im zweiten Quartal wie erwartet deutlich erholt.



In der Hauptversammlung vom 27.Juni 2025 wurde der Dividendenvorschlag von 0,29 Euro je dividendenberechtigte Aktie angenommen. Das führt zu einer Ausschüttung von 1,0 Mio. EUR nach dem Stichtag.



Der Vorstand blickt zuversichtlich auf das zweite Halbjahr und sieht das Unternehmen strategisch wie operativ gut aufgestellt, um den profitablen Wachstumskurs fortzusetzen und hält daher an der Jahresprognose unverändert fest.



(in Mio. EUR) Prognose 2025 Konzernumsatz 117 - 125 davon ecotel Geschäftskunden 49 - 53 davon ecotel Wholesale 68 - 72 Operatives EBITDA 10 - 11,5 Konzernüberschuss ~3



Über die ecotel communication ag:

Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »cloud & fiber« bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt.

Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 225 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 11.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten.



