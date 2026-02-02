EQS-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Personalie

ecotel communication AG verkündet Veränderungen im Vorstand: Markus Hendrich gibt CEO-Posten ab, Gründer Peter Zils übernimmt interimistisch



02.02.2026

Corporate News ecotel communication AG verkündet Veränderungen im Vorstand: Markus Hendrich gibt CEO-Posten ab, Gründer Peter Zils übernimmt interimistisch Düsseldorf, 2.Februar 2026 - Nach mehr als fünf erfolgreichen Jahren im Vorstand der ecotel communication ag hat der Vorstandsvorsitzende Markus Hendrich dem Aufsichtsrat nach längerem Dialog angekündigt, seinen Ende August 2026 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, um sich persönlich zu verändern.

Vor diesem Hintergrund haben sich Aufsichtsrat und Herr Hendrich nach Abwägen des Für und Wider gemeinsam darauf verständigt, dass Herr Hendrich schon vorzeitig, mit dem heutigen Tag, aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheidet.

Während seiner Amtszeit als CEO hat Markus Hendrich die ecotel communication ag innovativ und erfolgreich durch die Transformation zur nächsten Wachstumsphase geführt und einen Generationswechsel im Unternehmen vollzogen. Herr Hendrich bleibt dem Unternehmen freundschaftlich verbunden und wird in der Übergangsphase noch beratend zur Seite stehen. Um die ecotel communication AG während der Suche nach einem geeigneten Nachfolger in der Unternehmensführung kontinuierlich auf ihrem erfolgreichen Kurs zu halten und die nötige Zeit für die passende Stellenbesetzung zu haben, hat der Aufsichtsrat weiter beschlossen, sein Mitglied Peter Zils, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, ab dem 3. Februar 2026 für eine Übergangszeit bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2026 in den Vorstand abzuordnen, um dort zugleich die Position des Vorstandsvorsitzenden (CEO) zu übernehmen. Herr Zils ist Gründer der Gesellschaft und war vor seinem Wechsel in den Aufsichtsrat am 21. April 2023 lange Jahre Vorstandsvorsitzender bzw. Co-Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft. Uwe Nickl, Aufsichtsratsvorsitzender der ecotel communication ag: "Wir danken Markus Hendrich für seinen Beitrag und bedauern, aber respektieren seine Entscheidung, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Er hat den Generationswechsel in der ecotel ag erfolgreich vollzogen. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Ich freue ich mich, dass Peter Zils, der derzeitige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende und Gründer der ecotel ag sich bereit erklärt hat, als Interims-CEO das Unternehmen bis zur Findung eines neuen Vorstandsvorsitzenden die Firma zu leiten. Damit werden langfristige Zukunftsentscheidungen nicht verlangsamt, um die ecotel AG kontinuierlich auf Erfolgskurs zu halten!" Markus Hendrich: "Ich bin sehr dankbar für die gemeinsame Zeit, das Vertrauen und die Unterstützung der Mitarbeitenden sowie aller Stakeholder auf dem transformativen Weg des Unternehmens hin zu einem führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden.

Ich bin überzeugt, dass das Unternehmen seinen erfolgreichen Weg auch zukünftig fortsetzen wird. Im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat habe ich daher entschieden, mich zukünftig anderen Aufgaben zu widmen."



