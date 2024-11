EQS-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

ecotel Q3: Umsatz und operatives EBITDA planmäßig weiter auf Wachstumskurs



06.11.2024 / 08:00 CET/CEST

Gesamt-Umsatz: 28,8 Mio. EUR (Vj. 26,6 Mio. EUR)

Umsatz Geschäftskunden-Segment: 11,8 Mio. EUR (Vj. 11,6 Mio. EUR)

Umsatz Wholesale-Segment: 17,0 Mio. EUR (Vj. 15,0 Mio. EUR)

Operatives EBITDA: 1,9 Mio. EUR (Vj. 1,7 Mio. EUR)

Düsseldorf, 06. November 2024



In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 konnte der Konzern seinen Umsatz wie geplant auf 85,6 Mio. EUR steigern (Vj. 78,2 Mio. EUR) und erzielte dabei einen stabilen Rohertrag von 24,1 Mio. EUR (Vj. 24,1 Mio. EUR). Das operative EBITDA - planmäßig belastet durch die Anlaufkosten der Großprojekte - erreichte 5,4 Mio. EUR (Vj. 7,0 Mio. EUR).



Das dritte Quartal 2024 verlief erfolgreich und im Einklang mit den Erwartungen. Der Umsatz stieg um 2,2 Mio. EUR auf 28,8 Mio. EUR. Im Segment ecotel Geschäftskunden stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Mio. EUR auf 11,8 Mio. EUR, unterstützt durch erste Umsätze aus den sich in Realisierung befindlichen Großprojekten. Das Segment ecotel Wholesale verzeichnete einen Umsatzanstieg um 2,0 Mio. EUR auf 17,0 Mio. EUR. Auch der Rohertrag konnte leicht um 0,2 Mio. EUR auf 8,1 Mio. EUR verbessert werden.



Das operative EBITDA konnte im dritten Quartal um 0,2 Mio. EUR auf 1,9 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahresquartal gesteigert werden. Dieser Zuwachs setzte sich aus einem Plus von 0,1 Mio. EUR auf das Segment ecotel Geschäftskunden (1,5 Mio. EUR) und 0,1 Mio. EUR auf das Segment ecotel Wholesale (0,4 Mio. EUR) zusammen. Während der Rohertrag insgesamt stabil blieb, waren Erträge aus dem Vorleistungsbezug in Höhe von 0,5 Mio. EUR sowie zusätzliche Aufwendungen für einen Lizenzvertrag (0,2 Mio. EUR) für Rechenzentrumskomponenten maßgeblich für diese Entwicklung verantwortlich.



Im dritten Quartal wurden einmalige Aufwendungen aus dem Aktienoptionsplan 2020 in Höhe von 0,7 Mio. EUR sowie Reorganisations- und Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR wie im Geschäftsbericht 2023 beschrieben, aus dem operativen EBITDA herausgerechnet. Diese gezielten Investitionen sowie planmäßige Abschreibungen in Höhe von 1,1 Mio. EUR (Vj. 1,1 Mio. EUR) führten zu einem leichten Rückgang des Konzernüberschusses, der trotz des gestiegenen operativen EBITDA im dritten Quartal 2024 bei -0,1 Mio. EUR lag (Vj. 0,4 Mio. EUR).



Während im Geschäftsjahr 2023 Erträge aus der Übertragung von Nutzungsrechten an Internetressourcen im ersten Halbjahr realisiert, werden konnten, sollen diese im laufenden Geschäftsjahr planmäßig im vierten Quartal erzielt werden.



Der Free Cashflow für die ersten neun Monate 2024 betrug -2,3 Mio. EUR, was durch planmäßige Investitionen in die Erweiterung der Cloud- und Fiber-Produktplattformen sowie durch Vorabinvestitionen in die sich in Realisierung befindlichen Großprojekte bedingt ist. Darüber hinaus wurden einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Aktienoptionsplan 2020 berücksichtigt. Zu Beginn des dritten Quartals wurden Dividenden in Höhe von 1,6 Mio. EUR (0,47 EUR je Aktie) ausgeschüttet. Infolgedessen ergeben sich zum 30. September 2024 Nettofinanzverbindlichkeiten in Höhe von 1,2 Mio. EUR.



Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2024, wie im Prognosebericht des Geschäftsbericht 2023 dargelegt. Der Umsatz im Segment ecotel Geschäftskunden wird voraussichtlich den unteren Rand des Korridors von 48 bis 52 Mio. EUR erreichen, während der Umsatz im Segment ecotel Wholesale über dem Korridor von 50 bis 60 Mio. EUR liegen wird.



(in Mio. EUR) 2023 Q 3 2024 Q 3 Konzernumsatz 26,6 28,8 davon ecotel Geschäftskunden 11,6 11,8 davon ecotel Wholesale 15,0 17,0 Rohertrag 7,9 8,1 davon ecotel Geschäftskunden 7,5 7,5 davon ecotel Wholesale 0,5 0,6 Operatives EBITDA 1,7 1,9 davon ecotel Geschäftskunden 1,4 1,5 davon ecotel Wholesale 0,3 0,4 Konzernüberschuss 0,4 -0,1

(in Mio. EUR) 2023 01-09 2024 01-09 Prognose 2024 Konzernumsatz 78,2 85,6 108 - 112 davon ecotel Geschäftskunden 34,2 35,0 48 - 52 davon ecotel Wholesale 44,0 50,6 50 - 60 Rohertrag 24,1 24,1 33 - 35 davon ecotel Geschäftskunden 22,8 22,6 31 - 33 davon ecotel Wholesale 1,3 1,5 2 - 3 Operatives EBITDA 7,0 5,4 9 - 10 davon ecotel Geschäftskunden 6,2 4,5 8 - 9 davon ecotel Wholesale 0,8 0,9 ~ 1 Konzernüberschuss 7,1 0,6 > 2



Über die ecotel communication ag:

Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »cloud & fiber« bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt.

Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 225 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 15.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten.



