EDWARDS LIFESCIENCES

Edward Lifesciences ist ein Hidden Champion im Bereich der Medizintechnik, speziell in der Kardiologie. Das Unternehmen, das sich auf lebensrettende Technologien wie Transkatheter-Herzklappen spezialisiert hat, bietet eine interessante Möglichkeit für langfristige Investoren. Trotz einer jüngsten Korrektur in der Bewertung ist die Aktie weiterhin ein Qualitätswert, der potenziell attraktive Renditen bieten könnte. Was macht Edward Lifesciences besonders? Edward Lifesciences ist ein Pionier im Bereich der Kardiologie, mit einem starken Fokus auf Transkatheter-Herzklappen. Das Unternehmen hält einen beeindruckenden Marktanteil von etwa 70 % in diesem Bereich. Ihre Produkte sind lebensverlängernd und richten sich vor allem an Patienten mit schweren Herzproblemen, bei denen ...

