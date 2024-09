wO Börsenlounge - die Woche: UniCredit veräppelt Bund, BMW schockt die Branche und 11 mögliche Verdoppler

500 Punkte liegen zwischen dem Wochenhoch und - tief im DAX. Das zeigt, wie hoch es zuging. Ins Wochenende verabschiedete sich der Leitindex mit einem Plus von 2,2 %. EZB-Entscheid und UniCredit machten alles wieder gut.Die abgelaufene Woche hat wirklich nicht mit positiven und negativen Nachrichten gegeizt. Jeden Tag gab es deutliche Ausschläge bei einzelnen Aktien oder Indizes. Das absolute Highlight der Woche, das sogar den Zinsentscheid der EZB in den Schatten gestellt hat, ist das Vorgehen der UniCredit bei der Commerzbank. Die italienische Großbank hat die Bundesregierung, insbesondere das Finanzministerium, schön an der Nase durch die "Börsen-Manege" gezogen. Neben den Verhandlungen …

Den vollständigen Artikel lesen ...