Hannover - Am fünften Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Hannover 96 gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 3:1 gewonnen und sich damit auf Platz zwei der Tabelle positioniert.



Das klare Ergebnis war über weite Strecken noch nicht absehbar. Hyun-ju Lee hatte Hannover zwar in der 6. Minute in Führung gebracht, aber dann passierte lange nichts. Hannover war durchaus stärker, aber eben nicht stark genug, um auch zu treffen, und hatte sogar Glück, nicht schon früher einen Gegentreffer zu kassieren. Ragnar Ache glich erst in der 56. Minute für Lautern aus.



In der 73. traf Max Christiansen erneut für Hannover, Monju Momuluh machte erst in der fünften Minute der Nachspielzeit den Deckel drauf. Hannover ist damit wieder im Aufstiegsrennen hinter dem Karlsruher SC, Lautern bleibt mit der Niederlage auf Platz zehn.



In parallel ausgetragenen Partien spielten Darmstadt gegen Braunschweig 1:1 und Ulm gegen Nürnberg 1:2. Am Abend treffen noch der 1. FC Köln und der FC Magdeburg aufeinander.

