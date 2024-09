Lugano - Die Schweiz hat einen neuen Supercomputer. Der Rechner mit dem Namen «Alps» wurde am Samstag am nationalen Hochleistungsrechenzentrum in Lugano von Bundesrat Guy Parmelin offiziell eingeweiht. Er gehört zu den leistungsstärksten Supercomputern der Welt. «‹Alps› ist Ausdruck unserer Vision einer von Wissen und Fortschritt geprägten Zukunft», sagte Parmelin bei der Eröffnung in einer Ansprache. Um die Berechnungen durchzuführen, die «Alps» ...

