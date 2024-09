Düsseldorf - Stefan Raab hat auch seinen dritten Boxkampf gegen Regina Halmich verloren - und gleichzeitig ein umfangreiches Fernsehcomeback angekündigt.



Alle drei Punktrichter sahen bei der von RTL am Samstagabend live aus einer Düsseldorfer Arena ausgestrahlten Sendung die frühere Profi-Boxerin nach Punkten vorne. Der 57-jährige Raab schlug der 47-jährigen früheren Weltmeisterin aber immerhin ein blaues Auge. Auch die früheren Showkämpfe zwischen Raab und Halmich in den Jahren 2001 und 2007 hatte Halmich nach Punkten klar gewonnen.



Raab zeigte sich bei seinem ersten Fernsehauftritt nach fast zehn Jahren körperlich vergleichsweise gut trainiert, aber mit weißem Bart. Ende 2015 hatte er sich nach einem Auftritt in der Sendung "Schlag den Raab" von der Arbeit vor der Kamera und aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.



Diese Phase soll nun vorbei sein: "Ich hab mir überlegt, ich mach wieder Shows", sagte der Entertainer am Samstagabend in der RTL-Sendung, "und es geht nächste Woche los". Für Elton sei dabei noch eine Praktikumsstelle frei.

© 2024 dts Nachrichtenagentur