© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Diese in den kommenden Tagen (KW38) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Mittwoch, 18. September: General Mills Der Nahrungsmittelkonzern General Mills ist einer der ältesten Dividendenzahler der Welt. Seit 125 Jahren beteiligt das Unternehmen seine Anleger ununterbrochen am Gewinn. Aktuell schüttet der in Minnesota beheimatete US-Konzern, dem beispielsweise die Luxus-Eismarke Häagen-Dazs gehört, eine Dividende von 3,1 Prozent aus. In der ersten Jahreshälfte bewegte sich die Aktie kaum vom Fleck. Das reflektierte die derzeit auf der Stelle tretende Geschäftsentwicklung, denn …