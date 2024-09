Unterföhring (ots) -Wie hat Klaas Heufer-Umlauf in diesem Jahr seinen Sommerurlaub verbracht und was hat er mit dem Rückzug der Kandidatur des US-Präsidenten Joe Biden zu tun? In der Sommerpause von "Late Night Berlin" ist viel in der Welt passiert. Die Schlagzeilen, die versehentlich durch Klaas ausgelöst wurden, zeigt ProSieben am Dienstag um 22:35 Uhr.Wie technikbegeistert sind Besucher:innen und Aussteller:innen der IFA, die jedes Jahr für die neuesten Technik-Trends in die Berliner Messehallen pilgern? "Late Night Berlin" geht dieser Frage auf besondere Art und Weise nach. Statt modernster Fernsehtechnik greift das Team von Klaas Heufer-Umlauf bei seiner IFA-Umfrage auf durchaus ungewöhnliche Utensilien zurück.Auf dem "Late Night Berlin"-Sofa nehmen am Dienstag die Schauspieler Fahri Yardim und Rocko Schamoni ("Der Upir", ab 18. September 2024 streamen auf Joyn) Platz."Late Night Berlin" ab 17. September 2024, um 22:35 Uhr, immer dienstags auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: LateNightBerlinPressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5864650