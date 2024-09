Zürich - Der Verein Faire Märkte Schweiz führt dieses Jahr den ersten 'Nationalen Direktvermarktungstag lokal+fair' durch. In Regionen in der ganzen Schweiz beteiligten sich Bäuerinnen und Bauern, Restaurants und Gewerbebetriebe und präsentierten ihre Produkte der Bevölkerung. Die Sensibilität der Bevölkerung, jene Lebensmittel einzukaufen, bei denen sie wissen, woher sie stammen und damit auch, was darin ist, ist stark gestiegen. Ebenso nimmt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...