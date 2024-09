Baku - McLaren-Pilot Oscar Piastri hat den Großen Preis von Aserbaidschan gewonnen. Der Australier fuhr am Sonntag beim Formel-1-Rennen in Baku vor Charles Leclerc (Ferrari) und George Russell (Mercedes) über die Ziellinie.



Über die gesamte Distanz gab es einen spannenden Zweikampf an der Spitze. Leclerc war von der Pole ins Rennen gegangen, Piastri konnte den Monegassen aber in der 20. Runde mit DRS in Kurve 1 überholen. Auch wenn dieser danach dicht an Piastri dran blieb, konnte er nicht kontern. Stattdessen musste er am Ende mit Reifenproblemen sogar noch um den zweiten Rang bangen. Sein Teamkollege Sainz und Perez (Red Bull) kollidierten aber dann direkt dahinter, sodass das Rennen de facto zwei Runden vor Schluss beendet war.



Durch die Ein-Stopp-Strategie im Feld konnten die Fahrer weiter hinten nicht mehr an die Spitze rankommen. Darunter war auch der WM-Führende Max Verstappen (Red Bull), der sogar hinter seinem ärgsten Konkurrenten Lando Norris (McLaren) landete, der nur von P15 ins Rennen gegangen war.



Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Norris, Verstappen, Fernando Alonso (Aston Martin), Alex Albon (Williams) und Franco Colapinto (Williams). Lewis Hamilton (Mercedes) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Oliver Bearman (Haas) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Haas) fuhr auf den elften Platz und verpasste damit die Punkteränge knapp.



Das nächste Rennen findet in einer Woche in Singapur statt.

© 2024 dts Nachrichtenagentur