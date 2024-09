Die Biontech-Aktie erlebte in der vergangenen Woche einen starken Kursanstieg von 37 % und erreichte mit 123 US-Dollar den höchsten Stand seit einem Jahr. Der Aufschwung wird durch positive Erwartungen an neue klinische Daten aus der Onkologie-Pipeline des Unternehmens getragen. Im Gegensatz dazu verlor der Konkurrent Moderna weiter an Wert, was die unterschiedlichen Entwicklungen der beiden Biotech-Giganten unterstreicht.Biontech-Aktie ...

