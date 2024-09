Augsburg - Zum Abschluss des fünften Spieltags der 2. Bundesliga hat der Hamburger SV 5:0 gegen Jahn Regensburg gewonnen.Die Grundlage für den Sieg legten die Hausherren bereits in der ersten Minute, als Ransford Königsdörffer nach einer Flanke von Dompé per Kopf traf. Die Gäste waren aber trotz des Blitzstarts nicht von der Rolle und konnten vermeintlich in der siebten Minute durch ein Eigentor von Hadzikadunic ausgleichen - der Treffer wurde nach VAR-Entscheidung aber wegen einer Abseitsstellung wieder zurückgenommen.Stattdessen traf dann in der 14. Minute Robert Glatzel erneut für die Hausherren. Nach dem Seitenwechsel konnte der ehemalige Bundesliga-Dino dann erfolgreich das Ergebnis verwalten. Ab der 76. Minute sogar mehrere weitere Treffer erzielen. Zunächst war Dompé der Torschütze. Kurz vor Schluss sorgten dann Davie Selke (89. Minute) und Dompé (94. Minute) für den Schlussstand.Durch den Sieg rückt der HSV auf den vierten Platz vor, Regensburg steht mit drei Zählern auf dem Konto auf Rang 14. Für die Hamburger geht es am Samstag in Kaiserslautern weiter, die Regensburger sind am Tag darauf gegen Preußen Münster gefordert.Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagmittag: Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf 0:2, SpVgg Greuther Fürth - SV 07 Elversberg 0:0.