© Foto: adobe.stock.com



War das für den Goldpreis die entscheidende Weichenstellung in Richtung 2.700 US-Dollar oder gar in Richtung 3.000 US-Dollar? Die Vehemenz des Anstiegs legt die Vermutung nahe, doch erst die Fed wird darüber entscheiden.Paukenschlag zum Wochenende Gold verabschiedete sich mit einem Paukenschlag ins Wochenende. Die Wiederaufnahme der Rekordjagd kommt zu diesem Zeitpunkt durchaus etwas überraschend, steht doch mit dem Fed-Termin am kommenden Mittwoch (18. September) ein vermeintlich veritables Hindernis im Weg. Gold mit dem Kopf durch die Wand Die zurückliegende Konsolidierung des Goldpreises verlief aus bullischer Sicht mustergültig und unterstrich einmal mehr die aktuelle Stärke des …