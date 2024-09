Aurubis, Europas führender Kupferproduzent, erweitert sein Geschäftsfeld um das Recycling von Batteriematerialien. In Zusammenarbeit mit dem australischen Unternehmen Talga Group will Aurubis ein Verfahren zur Rückgewinnung von hochreinem Graphit aus Altbatterien entwickeln. Dieses Projekt unterstreicht Aurubis' Strategie, sich als Vorreiter in der Kreislaufwirtschaft zu positionieren.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Ankündigung hatte zunächst nur geringe Auswirkungen auf den Aktienkurs von Aurubis. Am 15. September 2024 notierte die Aktie bei 67,35 EUR, unverändert zum Vortag. Analysten sehen in dem neuen Geschäftsfeld jedoch langfristiges Potenzial, insbesondere angesichts des wachsenden Marktes für Elektrofahrzeuge und der damit verbundenen Nachfrage nach Batteriematerialien. Die kurzfristigen Aussichten für die Aurubis-Aktie bleiben stark von den globalen Kupferpreisen und der allgemeinen Wirtschaftslage abhängig.

