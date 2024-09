Die Aktie von Taysha Gene Therapies verzeichnete am 14. September einen deutlichen Kursanstieg von 4,57% auf 2,29 USD. Dieser Aufschwung folgt auf vielversprechende Neuigkeiten aus dem Unternehmen. Taysha Gene Therapies gab kürzlich bekannt, dass die Einschlusskriterien für ihre REVEAL-Studie der Phase 1/2 zur Behandlung des Rett-Syndroms erweitert wurden. Nun können auch jugendliche Patienten an der Studie teilnehmen, was das Potenzial für die Entwicklung der Gentherapie TSHA-102 erhöht.

Ausblick auf kommende Meilensteine

Für den 12. November 2024 ist die nächste Quartalsmitteilung geplant. Analysten erwarten gespannt weitere Updates zur klinischen Pipeline des Unternehmens, insbesondere zu den Fortschritten bei TSHA-120 zur Behandlung der Riesenaxon-Neuropathie. Die erweiterte Patientenrekrutierung könnte die Entwicklung beschleunigen und Tayshas Position im Bereich der Gentherapien für neurologische Erkrankungen stärken.

