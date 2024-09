Könnte BlackRock 2026 bereits mehr als 1 Mio. Bitcoins besitzen?

Der Bitcoin hat es endlich geschafft und am Freitag mit einem starken Anstieg über den EMA 200 eine ohnehin schon starke Woche beendet. Gestern und heute konsolidiert er zwar im ruhigen Wochenendhandel ein wenig, aber die Umsätze sind auch extrem gering, wie man am Volumen sieht.

Einen großen Teil des Anstiegs haben die Bitcoin-Spot-ETFs gehabt. Diese verzeichneten wieder starke Zuflüsse am Freitag. Und da sie physisch besichert sind, müssen die Emittenten, wie etwa BlackRock, immer wieder $BTC kaufen, was den Preis nach oben treibt.

(Der Kurs des Bitcoins konnte endlich über den EMA 200 steigen - Quelle: Tradingview.com)

BlackRocks Anteil an den ETFs

Mit über 20 Mrd. US-Dollar Volumen bildet der iShares Bitcoin Trust den größten aller Bitcoin-ETFs. Das macht BlackRock auch zum größten Bitcoin-Investor unter den Emittenten. Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass BlackRock und MicroStrategy gemeinsam etwa 602.000 $BTC besitzen. Und sowohl bei MicsroStrategy als auch bei BlackRock könnten das bald noch deutlich mehr werden.

At this pace, in 2026 BlackRock will own more than 1,000,000 Bitcoin… pic.twitter.com/4ziMk9aIFB - Crypto Rover (@rovercrc) September 15, 2024

Der bekannte Analyst Crypto Rover teilte heute eine Grafik auf X (ehemals Twitter), die zeigt, dass BlackRock derzeit etwa 352.000 $BTC besitzt und in der er die Vermutung aufstellt, dass es in 2 Jahren schon über 1 Mio. $BTC sein könnten! Bedenkt man, dass der Bitcoin-Kurs in 2 Jahren wahrscheinlich deutlich höher liegt als heute, bedeutet das, dass BlackRock wohl unglaubliche Summen in Bitcoin pumpen wird, falls die Vermutung von Crypto Rover eintritt, was sehr wahrscheinlich ist.

