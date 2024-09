Der US-Impfstoffhersteller Emergent BioSolutions verzeichnet eine bemerkenswerte Erholung an der Börse. Nach einem dramatischen Kurssturz im vergangenen Jahr konnte die Aktie in den letzten Monaten deutlich zulegen. Mit einem Plus von über 80% gegenüber dem Vorjahr notiert das Papier aktuell bei 7,07 Euro.

Trotz der jüngsten Kursgewinne bleibt die Lage bei Emergent BioSolutions angespannt. Das Unternehmen kämpft weiterhin mit den Folgen eingebrochener Umsätze und hoher Verluste. Im letzten Geschäftsjahr musste ein Fehlbetrag von 800 Millionen Dollar verkraftet werden. Die Marktkapitalisierung ist auf nur noch 376 Millionen Euro geschrumpft.

Ausblick bleibt unsicher

Ob sich die Erholung des Aktienkurses fortsetzen wird, bleibt abzuwarten. Analysten sehen das Unternehmen weiterhin kritisch. Entscheidend dürfte sein, ob es Emergent BioSolutions gelingt, neue lukrative Aufträge an Land zu ziehen und die Profitabilität zu verbessern.

