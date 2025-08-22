Die Halbleiterfertigung von Infineon im österreichischen Villach wird ab sofort dauerhaft mit Wasserstoff aus erneuerbaren Energien versorgt. Möglich macht dies ein großer Elektrolyseur auf Basis der Technologie der britischen ITM Power, den der Industriegase-Riese Linde errichtet hat und auch betreibt.Durch den grünen Wasserstoff reduziert Infineon die Kohlenstoffdioxid-Emissionen. "Die Sicherung unserer Wasserstoffversorgung hat für uns sowohl eine strategische als auch eine nachhaltige Wirkung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
