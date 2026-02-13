Siemens marschiert voran. Die Geschäfte laufen bombig, die Jahresziele wurden erhöht, die Aktie ist auf Allzeithoch. Bei Infineon sind die historischen Niveaus aus Zeiten des Neuen Markts, noch ein gutes Stück entfernt, die Richtung stimmt aber. Der hohe Silberpreis, strukturelle Angebotsdefizite und die wachsende Bedeutung hochgradiger Liegenschaften in etablierten Bergbauregionen rücken die Aktie von Silver Viper Minerals in den Fokus des Anlegerinteresses - insbesondere nach der kurzen Korrektur auf hohem Niveau. Das Timing stimmt!Den vollständigen Artikel lesen ...
