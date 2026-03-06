SaaS-Apokalypse beendet: Marvell: Starke Zahlen, Zealand: Aktie bricht ein, Infineon: Abstufung

Eli Lilly legt die Messlatte hoch und Zealand Pharma kommt nicht drüber. Die vorläufigen Ergebnisse einer Studie zum Adipositas-Medikament Petrelintid blieben hinter den Erwartungen der Investoren zurück. Ist die SaaS-Apokalypse vorbei? Warum Softwareaktien wieder Hoffnung machen Noch vor wenigen Jahren galten Softwareunternehmen mit dem Geschäftsmodell "Software as a Service" als die unangefochtenen Lieblinge der Wall Street. Firmen wie Salesforce, Snowflake oder Shopify wurden mit enormen Bewertungsmultiplikatoren gehandelt. Doch plötzlich kam unter den Anlegern die Angst auf, dass KI-Modelle von OpenAI oder Anthropic die Geschäftsmodelle der SaaS-Konzerne nicht nur bedrohen, sondern …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran