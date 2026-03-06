Anzeige
Mehr »
Freitag, 06.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
USA erklären Kupfer zur Chefsache - dieser Nevada-Explorer bohrt bereits
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX
Xetra
06.03.26 | 15:20
39,250 Euro
-7,21 % -3,050
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
TecDAX
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
INFINEON TECHNOLOGIES AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
INFINEON TECHNOLOGIES AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
39,52039,54015:35
39,48539,50515:34
Markus Weingran
06.03.2026 15:27 Uhr
123 Leser
Artikel bewerten:
(0)

SaaS-Apokalypse beendet: Marvell: Starke Zahlen, Zealand: Aktie bricht ein, Infineon: Abstufung

Eli Lilly legt die Messlatte hoch und Zealand Pharma kommt nicht drüber. Die vorläufigen Ergebnisse einer Studie zum Adipositas-Medikament Petrelintid blieben hinter den Erwartungen der Investoren zurück. Ist die SaaS-Apokalypse vorbei? Warum Softwareaktien wieder Hoffnung machen Noch vor wenigen Jahren galten Softwareunternehmen mit dem Geschäftsmodell "Software as a Service" als die unangefochtenen Lieblinge der Wall Street. Firmen wie Salesforce, Snowflake oder Shopify wurden mit enormen Bewertungsmultiplikatoren gehandelt. Doch plötzlich kam unter den Anlegern die Angst auf, dass KI-Modelle von OpenAI oder Anthropic die Geschäftsmodelle der SaaS-Konzerne nicht nur bedrohen, sondern …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.