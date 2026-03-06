Die Infineon-Aktie ist zum Wochenschluss deutlich unter Druck geraten. Auslöser war eine gestrichene Kaufempfehlung der UBS. Nach dem starken Lauf der vergangenen Wochen, der die Papiere Ende Februar erstmals seit 25 Jahren über die Marke von 48 Euro geführt hatte, hat nun eine Konsolidierung eingesetzt.Am Freitag rutschte der Kurs bis zum Mittag um mehr als fünf Prozent ab auf 40,12 Euro. Damit bildet Infineon das klare Schlusslicht im ansonsten leicht steigenden DAX.UBS-Analyst Francois-Xavier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
