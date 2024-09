London - Der Terror-Experte Peter R. Neumann erwartet eine steigende Zahl islamistischer Angriffe in Westeuropa. Er gehe davon aus, "dass wir am Anfang einer neuen, größeren Terrorwelle stehen", sagte der Professor für Sicherheitsstudien des Londoner King's College dem Tagesspiegel.



Vor allem von der Terrororganisation IS gehe eine Gefahr aus. "Der IS war nie wirklich weg - er war nur bei uns nicht mehr so sichtbar. In Afrika und Afghanistan etwa war die Terrororganisation immer sehr stark."



Der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober des vergangenen Jahres habe vielen Dschihadisten einen Motivationsschub gegeben, glaubt Neumann. "Diese Energie versucht der IS nun zu nutzen, um weitere Terroranschläge im Namen der Palästinenser in Gaza verüben zu lassen. Gleichzeitig wollen sie daraus einen globalen Religionskrieg kreieren, in dessen Namen es zu handeln gilt."

