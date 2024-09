Der Kurssprung vom mehr als 10 % der BioNTech-Aktie zum Wochenbeginn dürfte viele Investoren überrascht haben. War das der Startschuss für einen nachhaltigen Aufwärtstrend? In den kommenden Tagen wird das Biotech-Unternehmen wichtige Daten veröffentlichen. Bei Nyxoah steht der Paukenschlag noch bevor. Das Medizintechnikunternehmen steht mit seinem Hightech-Produkt vor dem Einstieg in den US-Markt. Für die Erschließung des weltgrößten Gesundheitsmarktes sind die Belgier durchfinanziert. Startet jetzt die Nyxoah-Aktie durch? Die Aktie von Sartorius hat in den vergangenen Tagen eine Gegenbewegung gestartet. Ist beim Kurs noch mehr drin?

