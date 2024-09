InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Sept 16

Purchase of own shares

The Company announces that on 13 September 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.





Date of purchase:

13 September 2024

Aggregate number of ordinary shares purchased:

15,000

Lowest price paid per share:

£ 77.6400

Highest price paid per share:

£ 78.6200

Average price paid per share:

£ 78.1285

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 159,485,696 ordinary shares in issue (excluding 6,956,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 15,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 13 September 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 15,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 78.6200 Lowest price paid (per ordinary share) £ 77.6400 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 78.1285

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 13/09/2024 09:35:12 BST 97 77.9800 XLON 1068794701158028 13/09/2024 09:35:12 BST 94 77.9600 XLON 1068794701158029 13/09/2024 09:36:26 BST 96 77.9400 XLON 1068794701158120 13/09/2024 09:36:36 BST 83 77.9200 XLON 1068794701158143 13/09/2024 10:02:14 BST 20 77.7800 XLON 1068794701160079 13/09/2024 10:02:14 BST 24 77.7800 XLON 1068794701160080 13/09/2024 10:07:00 BST 47 77.8400 XLON 1068794701160333 13/09/2024 10:10:19 BST 55 77.9000 XLON 1068794701160691 13/09/2024 10:10:40 BST 56 77.8800 XLON 1068794701160742 13/09/2024 10:10:41 BST 44 77.8600 XLON 1068794701160744 13/09/2024 10:12:24 BST 48 77.8400 XLON 1068794701160841 13/09/2024 10:13:49 BST 44 77.8600 XLON 1068794701160907 13/09/2024 10:25:52 BST 76 77.7000 XLON 1068794701162093 13/09/2024 10:27:51 BST 50 77.6600 XLON 1068794701162190 13/09/2024 10:29:58 BST 44 77.6800 XLON 1068794701162457 13/09/2024 10:30:33 BST 78 77.6600 XLON 1068794701162533 13/09/2024 10:32:53 BST 44 77.6800 XLON 1068794701162773 13/09/2024 10:32:53 BST 58 77.6600 XLON 1068794701162778 13/09/2024 10:36:45 BST 4 77.6400 XLON 1068794701163347 13/09/2024 10:38:54 BST 45 77.6400 XLON 1068794701163596 13/09/2024 10:42:15 BST 55 77.6600 XLON 1068794701163766 13/09/2024 10:45:24 BST 72 77.6600 XLON 1068794701163957 13/09/2024 10:48:10 BST 41 77.7200 XLON 1068794701164127 13/09/2024 10:48:10 BST 22 77.7200 XLON 1068794701164128 13/09/2024 10:48:10 BST 18 77.7200 XLON 1068794701164129 13/09/2024 10:48:27 BST 53 77.7200 XLON 1068794701164137 13/09/2024 10:48:58 BST 19 77.7000 XLON 1068794701164194 13/09/2024 10:50:37 BST 44 77.7800 XLON 1068794701164346 13/09/2024 10:51:41 BST 58 77.8000 XLON 1068794701164382 13/09/2024 10:53:23 BST 57 77.8000 XLON 1068794701164462 13/09/2024 10:55:17 BST 60 77.8200 XLON 1068794701164567 13/09/2024 10:59:57 BST 58 77.8800 XLON 1068794701164810 13/09/2024 11:03:07 BST 51 77.8600 XLON 1068794701165062 13/09/2024 11:03:09 BST 5 77.8400 XLON 1068794701165076 13/09/2024 11:04:29 BST 45 77.9200 XLON 1068794701165124 13/09/2024 11:05:21 BST 45 77.9200 XLON 1068794701165221 13/09/2024 11:05:30 BST 62 77.9000 XLON 1068794701165245 13/09/2024 11:07:57 BST 38 77.8600 XLON 1068794701165444 13/09/2024 11:07:57 BST 19 77.8600 XLON 1068794701165445 13/09/2024 11:11:55 BST 57 77.8400 XLON 1068794701165789 13/09/2024 11:14:02 BST 52 77.8800 XLON 1068794701165948 13/09/2024 11:15:00 BST 43 77.8600 XLON 1068794701165993 13/09/2024 11:15:00 BST 7 77.8600 XLON 1068794701165994 13/09/2024 11:18:40 BST 82 77.8200 XLON 1068794701166217 13/09/2024 11:26:34 BST 6 77.7800 XLON 1068794701166535 13/09/2024 11:26:34 BST 70 77.7800 XLON 1068794701166536 13/09/2024 11:27:36 BST 78 77.7800 XLON 1068794701166579 13/09/2024 11:41:41 BST 82 77.9400 XLON 1068794701167611 13/09/2024 11:49:45 BST 73 77.9200 XLON 1068794701168352 13/09/2024 11:51:09 BST 40 77.9000 XLON 1068794701168447 13/09/2024 11:51:09 BST 22 77.9000 XLON 1068794701168448 13/09/2024 11:52:16 BST 72 77.8800 XLON 1068794701168560 13/09/2024 11:52:33 BST 46 77.8600 XLON 1068794701168564 13/09/2024 11:53:59 BST 47 77.8400 XLON 1068794701168658 13/09/2024 11:53:59 BST 55 77.8200 XLON 1068794701168667 13/09/2024 11:53:59 BST 2 77.8200 XLON 1068794701168668 13/09/2024 11:59:54 BST 45 77.8200 XLON 1068794701169068 13/09/2024 12:03:23 BST 81 77.8000 XLON 1068794701169410 13/09/2024 12:08:26 BST 80 77.8200 XLON 1068794701169763 13/09/2024 12:18:13 BST 52 77.8400 XLON 1068794701170291 13/09/2024 12:19:09 BST 45 77.8400 XLON 1068794701170348 13/09/2024 12:19:09 BST 47 77.8200 XLON 1068794701170350 13/09/2024 12:24:38 BST 60 77.8000 XLON 1068794701170736 13/09/2024 12:31:31 BST 30 77.7800 XLON 1068794701171190 13/09/2024 12:35:31 BST 46 77.8000 XLON 1068794701171531 13/09/2024 12:36:59 BST 14 77.7800 XLON 1068794701171587 13/09/2024 12:41:04 BST 50 77.7600 XLON 1068794701171766 13/09/2024 12:41:04 BST 48 77.7400 XLON 1068794701171767 13/09/2024 12:44:32 BST 2 77.7200 XLON 1068794701171904 13/09/2024 12:44:45 BST 49 77.7200 XLON 1068794701171908 13/09/2024 12:48:17 BST 62 77.7400 XLON 1068794701172147 13/09/2024 12:53:20 BST 56 77.7400 XLON 1068794701172478 13/09/2024 13:02:30 BST 78 77.8400 XLON 1068794701173081 13/09/2024 13:02:54 BST 75 77.8200 XLON 1068794701173101 13/09/2024 13:11:02 BST 78 77.8000 XLON 1068794701173563 13/09/2024 13:13:46 BST 52 77.7800 XLON 1068794701173826 13/09/2024 13:13:49 BST 62 77.7600 XLON 1068794701173832 13/09/2024 13:14:40 BST 48 77.7400 XLON 1068794701173883 13/09/2024 13:28:36 BST 63 77.7800 XLON 1068794701174675 13/09/2024 13:32:43 BST 47 77.7800 XLON 1068794701174935 13/09/2024 13:36:03 BST 49 77.7600 XLON 1068794701175065 13/09/2024 13:37:32 BST 59 77.7400 XLON 1068794701175106 13/09/2024 13:41:16 BST 48 77.6800 XLON 1068794701175330 13/09/2024 13:50:02 BST 45 77.7000 XLON 1068794701175782 13/09/2024 13:57:26 BST 51 77.8000 XLON 1068794701176163 13/09/2024 14:00:21 BST 50 77.8400 XLON 1068794701176356 13/09/2024 14:04:58 BST 73 77.9200 XLON 1068794701176576 13/09/2024 14:05:00 BST 80 77.9000 XLON 1068794701176583 13/09/2024 14:05:12 BST 71 77.8800 XLON 1068794701176601 13/09/2024 14:05:32 BST 52 77.8600 XLON 1068794701176627 13/09/2024 14:07:38 BST 45 77.8400 XLON 1068794701176708 13/09/2024 14:11:00 BST 81 77.9000 XLON 1068794701177055 13/09/2024 14:32:06 BST 82 77.9800 XLON 1068794701178064 13/09/2024 14:39:52 BST 84 77.8400 XLON 1068794701178428 13/09/2024 14:41:07 BST 47 77.8200 XLON 1068794701178566 13/09/2024 14:44:43 BST 77 77.8200 XLON 1068794701178745 13/09/2024 14:52:34 BST 46 77.8800 XLON 1068794701179171 13/09/2024 14:54:08 BST 26 77.8600 XLON 1068794701179321 13/09/2024 14:58:06 BST 19 77.8600 XLON 1068794701179572 13/09/2024 14:58:46 BST 9 77.8200 XLON 1068794701179610 13/09/2024 14:59:34 BST 64 77.8200 XLON 1068794701179627 13/09/2024 15:14:46 BST 26 77.7200 XLON 1068794701180521 13/09/2024 15:14:46 BST 52 77.7200 XLON 1068794701180522 13/09/2024 15:17:46 BST 82 77.8000 XLON 1068794701180716 13/09/2024 15:18:29 BST 67 77.8400 XLON 1068794701180744 13/09/2024 15:23:27 BST 44 77.8400 XLON 1068794701181003 13/09/2024 15:27:01 BST 44 77.8400 XLON 1068794701181334 13/09/2024 15:29:05 BST 45 77.8400 XLON 1068794701181631 13/09/2024 15:30:26 BST 32 77.9000 XLON 1068794701182438 13/09/2024 15:31:24 BST 44 77.9400 XLON 1068794701182885 13/09/2024 15:32:09 BST 46 77.9800 XLON 1068794701183074 13/09/2024 15:33:54 BST 59 78.0200 XLON 1068794701183828 13/09/2024 15:34:00 BST 58 78.0000 XLON 1068794701183857 13/09/2024 15:34:23 BST 39 77.9800 XLON 1068794701183939 13/09/2024 15:34:23 BST 5 77.9800 XLON 1068794701183940 13/09/2024 15:34:43 BST 46 77.9600 XLON 1068794701184047 13/09/2024 15:37:16 BST 1 77.9400 XLON 1068794701184688 13/09/2024 15:37:24 BST 82 77.9400 XLON 1068794701184715 13/09/2024 15:37:31 BST 44 77.9000 XLON 1068794701184739 13/09/2024 15:40:22 BST 79 77.9800 XLON 1068794701185341 13/09/2024 15:44:47 BST 50 77.9200 XLON 1068794701186351 13/09/2024 15:44:47 BST 32 77.9200 XLON 1068794701186352 13/09/2024 15:45:03 BST 47 77.9000 XLON 1068794701186363 13/09/2024 15:45:37 BST 58 77.8800 XLON 1068794701186441 13/09/2024 15:45:40 BST 78 77.8800 XLON 1068794701186479 13/09/2024 15:50:00 BST 86 78.0600 XLON 1068794701187283 13/09/2024 15:50:00 BST 10 78.0600 XLON 1068794701187284 13/09/2024 15:50:06 BST 36 78.0600 XLON 1068794701187319 13/09/2024 15:50:06 BST 8 78.0600 XLON 1068794701187320 13/09/2024 15:50:36 BST 70 78.0800 XLON 1068794701187459 13/09/2024 15:50:36 BST 21 78.0800 XLON 1068794701187460 13/09/2024 15:51:08 BST 91 78.0600 XLON 1068794701187833 13/09/2024 15:51:46 BST 26 78.0400 XLON 1068794701188030 13/09/2024 15:51:46 BST 73 78.0400 XLON 1068794701188031 13/09/2024 15:52:09 BST 47 78.0200 XLON 1068794701188176 13/09/2024 15:52:22 BST 43 78.0000 XLON 1068794701188213 13/09/2024 15:52:22 BST 3 78.0000 XLON 1068794701188214 13/09/2024 15:52:54 BST 48 78.0200 XLON 1068794701188373 13/09/2024 15:53:06 BST 45 78.0000 XLON 1068794701188396 13/09/2024 15:53:30 BST 13 78.0200 XLON 1068794701188493 13/09/2024 15:53:30 BST 66 78.0200 XLON 1068794701188494 13/09/2024 15:55:40 BST 55 78.0600 XLON 1068794701188872 13/09/2024 15:57:36 BST 69 78.0800 XLON 1068794701189156 13/09/2024 15:57:46 BST 85 78.1200 XLON 1068794701189261 13/09/2024 16:00:22 BST 98 78.2000 XLON 1068794701189864 13/09/2024 16:00:22 BST 99 78.1800 XLON 1068794701189867 13/09/2024 16:00:22 BST 34 78.1600 XLON 1068794701189871 13/09/2024 16:00:22 BST 60 78.1600 XLON 1068794701189872 13/09/2024 16:01:51 BST 70 78.1600 XLON 1068794701190084 13/09/2024 16:02:22 BST 51 78.1400 XLON 1068794701190145 13/09/2024 16:04:04 BST 77 78.1600 XLON 1068794701190399 13/09/2024 16:04:10 BST 82 78.1400 XLON 1068794701190452 13/09/2024 16:04:58 BST 81 78.2000 XLON 1068794701190538 13/09/2024 16:05:11 BST 79 78.1800 XLON 1068794701190618 13/09/2024 16:06:10 BST 48 78.2000 XLON 1068794701190750 13/09/2024 16:06:20 BST 74 78.1800 XLON 1068794701190773 13/09/2024 16:07:16 BST 68 78.2200 XLON 1068794701190920 13/09/2024 16:08:40 BST 43 78.2000 XLON 1068794701191134 13/09/2024 16:08:40 BST 1 78.2000 XLON 1068794701191135 13/09/2024 16:09:32 BST 63 78.1800 XLON 1068794701191239 13/09/2024 16:09:45 BST 47 78.2000 XLON 1068794701191303 13/09/2024 16:12:11 BST 98 78.3000 XLON 1068794701191703 13/09/2024 16:13:03 BST 96 78.3400 XLON 1068794701191912 13/09/2024 16:14:56 BST 95 78.3600 XLON 1068794701192186 13/09/2024 16:15:16 BST 34 78.3400 XLON 1068794701192217 13/09/2024 16:15:16 BST 62 78.3400 XLON 1068794701192218 13/09/2024 16:16:27 BST 95 78.3600 XLON 1068794701192367 13/09/2024 16:16:27 BST 98 78.3400 XLON 1068794701192368 13/09/2024 16:18:50 BST 4 78.3600 XLON 1068794701192775 13/09/2024 16:18:59 BST 61 78.3800 XLON 1068794701192809 13/09/2024 16:18:59 BST 9 78.3800 XLON 1068794701192810 13/09/2024 16:18:59 BST 26 78.3800 XLON 1068794701192811 13/09/2024 16:19:02 BST 90 78.3600 XLON 1068794701192822 13/09/2024 16:19:03 BST 52 78.3400 XLON 1068794701192824 13/09/2024 16:21:05 BST 75 78.3200 XLON 1068794701193157 13/09/2024 16:21:16 BST 10 78.3000 XLON 1068794701193231 13/09/2024 16:21:16 BST 56 78.3000 XLON 1068794701193232 13/09/2024 16:21:35 BST 57 78.2800 XLON 1068794701193272 13/09/2024 16:23:42 BST 75 78.3400 XLON 1068794701193535 13/09/2024 16:25:31 BST 84 78.3600 XLON 1068794701193800 13/09/2024 16:26:13 BST 26 78.3400 XLON 1068794701193957 13/09/2024 16:26:26 BST 36 78.3400 XLON 1068794701193986 13/09/2024 16:26:53 BST 59 78.3200 XLON 1068794701194004 13/09/2024 16:27:04 BST 49 78.3000 XLON 1068794701194024 13/09/2024 16:28:09 BST 60 78.2800 XLON 1068794701194155 13/09/2024 16:29:13 BST 55 78.3000 XLON 1068794701194288 13/09/2024 16:29:16 BST 36 78.2800 XLON 1068794701194313 13/09/2024 16:29:16 BST 22 78.2800 XLON 1068794701194314 13/09/2024 16:29:34 BST 51 78.2800 XLON 1068794701194396 13/09/2024 16:30:07 BST 46 78.2800 XLON 1068794701194449 13/09/2024 16:30:19 BST 45 78.3000 XLON 1068794701194511 13/09/2024 16:31:02 BST 60 78.3000 XLON 1068794701194635 13/09/2024 16:31:03 BST 62 78.2800 XLON 1068794701194639 13/09/2024 16:33:17 BST 48 78.3200 XLON 1068794701195055 13/09/2024 16:33:53 BST 55 78.3200 XLON 1068794701195142 13/09/2024 16:34:08 BST 49 78.3000 XLON 1068794701195155 13/09/2024 16:34:59 BST 22 78.2800 XLON 1068794701195259 13/09/2024 16:35:00 BST 22 78.2800 XLON 1068794701195264 13/09/2024 16:38:55 BST 99 78.4400 XLON 1068794701195764 13/09/2024 16:40:22 BST 86 78.4800 XLON 1068794701195925 13/09/2024 16:40:22 BST 92 78.4600 XLON 1068794701195928 13/09/2024 16:40:39 BST 80 78.4400 XLON 1068794701195952 13/09/2024 16:40:39 BST 47 78.4200 XLON 1068794701195954 13/09/2024 16:40:40 BST 58 78.4000 XLON 1068794701195955 13/09/2024 16:41:10 BST 44 78.4000 XLON 1068794701196007 13/09/2024 16:41:11 BST 44 78.3800 XLON 1068794701196011 13/09/2024 16:41:28 BST 47 78.3600 XLON 1068794701196132 13/09/2024 16:41:28 BST 10 78.3600 XLON 1068794701196133 13/09/2024 16:42:04 BST 3 78.3200 XLON 1068794701196199 13/09/2024 16:42:04 BST 78 78.3200 XLON 1068794701196200 13/09/2024 16:44:26 BST 26 78.3400 XLON 1068794701196473 13/09/2024 16:44:47 BST 21 78.3400 XLON 1068794701196502 13/09/2024 16:45:13 BST 57 78.3600 XLON 1068794701196558 13/09/2024 16:47:16 BST 26 78.3600 XLON 1068794701196700 13/09/2024 16:47:51 BST 42 78.3600 XLON 1068794701196755 13/09/2024 16:49:49 BST 46 78.3800 XLON 1068794701197014 13/09/2024 16:51:18 BST 52 78.4000 XLON 1068794701197203 13/09/2024 16:52:11 BST 76 78.4400 XLON 1068794701197343 13/09/2024 16:53:16 BST 6 78.4400 XLON 1068794701197577 13/09/2024 16:54:45 BST 81 78.5000 XLON 1068794701197715 13/09/2024 16:55:40 BST 71 78.5400 XLON 1068794701197858 13/09/2024 16:55:54 BST 78 78.5200 XLON 1068794701197937 13/09/2024 16:57:25 BST 63 78.5000 XLON 1068794701198108 13/09/2024 16:57:37 BST 46 78.5000 XLON 1068794701198139 13/09/2024 16:57:50 BST 77 78.4800 XLON 1068794701198209 13/09/2024 16:57:52 BST 64 78.4600 XLON 1068794701198221 13/09/2024 16:58:21 BST 72 78.4800 XLON 1068794701198296 13/09/2024 17:00:04 BST 46 78.4600 XLON 1068794701198487 13/09/2024 17:00:04 BST 9 78.4600 XLON 1068794701198488 13/09/2024 17:01:21 BST 71 78.5000 XLON 1068794701198673 13/09/2024 17:04:06 BST 90 78.5800 XLON 1068794701199023 13/09/2024 17:04:16 BST 9 78.5600 XLON 1068794701199090 13/09/2024 17:04:35 BST 82 78.5600 XLON 1068794701199131 13/09/2024 17:04:42 BST 44 78.5600 XLON 1068794701199147 13/09/2024 17:05:28 BST 79 78.6200 XLON 1068794701199270 13/09/2024 17:05:29 BST 23 78.6000 XLON 1068794701199274 13/09/2024 17:05:29 BST 46 78.6000 XLON 1068794701199275 13/09/2024 17:06:44 BST 69 78.5200 XLON 1068794701199474 13/09/2024 17:08:23 BST 47 78.5200 XLON 1068794701199736 13/09/2024 17:08:23 BST 10 78.5200 XLON 1068794701199737 13/09/2024 17:08:36 BST 56 78.5000 XLON 1068794701199759 13/09/2024 17:09:36 BST 81 78.4200 XLON 1068794701199929 13/09/2024 17:10:13 BST 51 78.4000 XLON 1068794701199975 13/09/2024 17:11:11 BST 44 78.4800 XLON 1068794701200116 13/09/2024 17:11:12 BST 49 78.4800 XLON 1068794701200141 13/09/2024 17:11:38 BST 44 78.5200 XLON 1068794701200212 13/09/2024 17:12:14 BST 79 78.4600 XLON 1068794701200301 13/09/2024 17:13:47 BST 7 78.4600 XLON 1068794701200523 13/09/2024 17:13:47 BST 38 78.4600 XLON 1068794701200524 13/09/2024 17:14:29 BST 44 78.4400 XLON 1068794701200619 13/09/2024 17:15:26 BST 18 78.4600 XLON 1068794701200816 13/09/2024 17:15:26 BST 9 78.4600 XLON 1068794701200817 13/09/2024 17:15:26 BST 35 78.4600 XLON 1068794701200818 13/09/2024 17:15:43 BST 66 78.4400 XLON 1068794701200853 13/09/2024 17:15:49 BST 26 78.4200 XLON 1068794701200866 13/09/2024 17:16:59 BST 20 78.4200 XLON 1068794701201085 13/09/2024 17:17:33 BST 77 78.4200 XLON 1068794701201221 13/09/2024 17:19:11 BST 15 78.4200 XLON 1068794701201399 13/09/2024 17:19:11 BST 26 78.4200 XLON 1068794701201400 13/09/2024 17:19:11 BST 7 78.4200 XLON 1068794701201401 13/09/2024 17:19:12 BST 26 78.4000 XLON 1068794701201402 13/09/2024 17:19:16 BST 35 78.4000 XLON 1068794701201403 13/09/2024 17:19:27 BST 14 78.4000 XLON 1068794701201416 13/09/2024 17:20:03 BST 51 78.3800 XLON 1068794701201484 13/09/2024 17:20:10 BST 49 78.3600 XLON 1068794701201492 13/09/2024 17:20:10 BST 20 78.3600 XLON 1068794701201493 13/09/2024 17:20:34 BST 79 78.3800 XLON 1068794701201586 13/09/2024 17:20:35 BST 79 78.3600 XLON 1068794701201592 13/09/2024 17:22:21 BST 39 78.4200 XLON 1068794701201930 13/09/2024 17:22:31 BST 16 78.4200 XLON 1068794701201932 13/09/2024 17:22:31 BST 28 78.4200 XLON 1068794701201933 13/09/2024 17:22:51 BST 26 78.4200 XLON 1068794701201960 13/09/2024 17:23:14 BST 69 78.4000 XLON 1068794701202036 13/09/2024 17:23:15 BST 68 78.3800 XLON 1068794701202045 13/09/2024 17:24:01 BST 21 78.3800 XLON 1068794701202161 13/09/2024 17:24:01 BST 23 78.3800 XLON 1068794701202162 13/09/2024 17:24:21 BST 1 78.4000 XLON 1068794701202220 13/09/2024 17:24:21 BST 43 78.4000 XLON 1068794701202221 13/09/2024 17:24:41 BST 5 78.4000 XLON 1068794701202268 13/09/2024 17:24:42 BST 71 78.4000 XLON 1068794701202282 13/09/2024 17:25:33 BST 43 78.4200 XLON 1068794701202451 13/09/2024 17:25:45 BST 80 78.4400 XLON 1068794701202495 13/09/2024 17:25:57 BST 15 78.4600 XLON 1068794701202593 13/09/2024 17:25:57 BST 44 78.4600 XLON 1068794701202594 13/09/2024 17:25:57 BST 19 78.4600 XLON 1068794701202595 13/09/2024 17:26:14 BST 63 78.4400 XLON 1068794701202674 13/09/2024 17:26:19 BST 48 78.4400 XLON 1068794701202716 13/09/2024 17:26:57 BST 44 78.4400 XLON 1068794701202851 13/09/2024 17:27:07 BST 88 78.4200 XLON 1068794701202893 13/09/2024 17:27:48 BST 56 78.4400 XLON 1068794701203152 13/09/2024 17:28:14 BST 64 78.4400 XLON 1068794701203354 13/09/2024 17:28:27 BST 27 78.4400 XLON 1068794701203458 13/09/2024 17:28:27 BST 17 78.4400 XLON 1068794701203459 13/09/2024 17:28:34 BST 44 78.4200 XLON 1068794701203477 13/09/2024 17:28:53 BST 15 78.4400 XLON 1068794701203597 13/09/2024 17:28:53 BST 9 78.4400 XLON 1068794701203598 13/09/2024 17:28:53 BST 48 78.4400 XLON 1068794701203599 13/09/2024 17:28:56 BST 44 78.4200 XLON 1068794701203617 13/09/2024 17:29:01 BST 44 78.4200 XLON 1068794701203666 13/09/2024 17:29:45 BST 100 78.4600 XLON 1068794701203985 13/09/2024 17:29:51 BST 15 78.4600 XLON 1068794701204052

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

View the original press release on accesswire.com