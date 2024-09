In dieser Woche startet die Internationalen Automobilausstellung IAA Transportation in Hannover. An einer Vorabend-Veranstaltung am Sonntag hat der weltweit größte Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck seinen Weg zum nachhaltigen Transport aufgezeigt. Hierbei standen die Themen Dekarbonisierung und Digitalisierung im Fokus. Das Messe-Highlight von Daimler Truck ist der batterie-elektrische Lkw Mercedes-Benz eActros 600.Mit seinem neuen E-Flaggschiff will der Hersteller den Fernverkehr, der zwei Drittel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...