Nach stabilen Kursen auf hohem Niveau sieht es zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt aus. Der Leitindex DAX wurde am Montag rund 30 Minuten vor Beginn des Xetra-Handels mit 18.685 Zählern moderat unter dem Schlusskurs vom Freitag erwartet. Ähnlich lautet die Kursprognose für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 . Die neue Börsenwoche dürfte von der zu erwartenden Zinssenkung in den USA geprägt sein, die Notenbank Fed entscheidet hierüber am Mittwochabend. Die Woche könnte also Überraschungen ...

