Am Freitag verzeichnete der DAX den dritten Gewinntag in Folge. Er legte am Ende des Tages knapp ein Prozent zu. Auf Wochensicht fuhr er somit einen Zugewinn von rund zwei Prozent ein. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden ...