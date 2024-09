Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag mit Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.640 Punkten berechnet, 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Eon, Qiagen und Vonovia, am Ende MTU, Siemens Energy und Continental.



"Die letzte Woche war am Aktienmarkt exzellent. Jetzt stellt sich die große Frage, wie es weitergeht", sage Thomas Altmann von QC Partners. Höhepunkt der Woche wird wohl am Mittwoch der Zinsentscheid der US-Notenbank sein. "Auffallend ist in den USA, dass die Kaufbereitschaft zuletzt wieder nachgelassen hat", so Altmann. "Offensichtlich beginnen die ersten, dem Kursanstieg zu misstrauen."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,1112 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8999 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 72,02 US-Dollar; das waren 41 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

© 2024 dts Nachrichtenagentur