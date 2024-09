Spende wird an "Österreich hilft Österreich" und "Hilfe im eigenen Land" geleistet



St. Pölten (APA-ots) - "Die Situation in Niederösterreich ist dramatisch. Trotz des

großartigen Einsatzes tausender Einsatzkräfte, haben Menschen ihr Hab und Gut verloren und stehen vor dem Nichts. Als blau-gelbe Landesbank wollen wir daher schnell helfen und haben uns entschlossen, 100.000 Euro als Soforthilfe für Hochwasser-Opfer zur Verfügung zu stellen", geben die beiden HYPO NOE Vorstände Wolfgang Viehauser und Udo Birkner bekannt.



Die Spende wird an zwei große Spendenempfänger-Organisationen geleistet: Einerseits die ORF-Initiative "Österreich hilft Österreich" und andererseits die Hilfsorganisation "Hilfe im eigenen Land". Man wolle, dass jeder Cent direkt bei Betroffenen ankomme, deshalb habe man sich für die beiden Initiativen entschieden, betonten die Vorstände.



"Die Bilder der vergangenen Stunden sind dramatisch. Jetzt geht es darum, menschliches Leid zu lindern, den Menschen zu helfen und wieder eine Perspektive zu geben. Ich danke daher der HYPO NOE für ihre Soforthilfe-Maßnahme, die ein wunderbares Beispiel für das Miteinander im Bundesland ist", so Finanz-Landesrat Ludwig Schleritzko.



"Diese furchtbare Situation bringt in den schwierigsten Stunden auch das Beste in den Menschen hervor. Wir sind stolz und danken den Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz in den vergangenen Tagen. Am wichtigsten ist jetzt die Sicherheit der Menschen. Wir haben deshalb unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die vom Hochwasser betroffen sind oder in Blaulichtorganisationen engagiert sind, Sonderurlaub gegeben", betonen die beiden Vorstände, die auch hoffen, damit Vorbild für andere Unternehmen zu sein.

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG



Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100% -Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundennähe und Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert.

Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE Landesbank zu den Besten der Branche gehört.



Rückfragehinweis:

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Florian Liehr

Pressesprecher & Leitung Kommunikation

Telefon: +43(0)5 90 910-1235

E-Mail: florian.liehr@hyponoe.at

Website: https://www.hyponoe.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5667/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0045 2024-09-16/10:16