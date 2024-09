Die Tesla-Aktie verzeichnete in der vergangenen Woche einen beeindruckenden Anstieg von über neun Prozent. Dieser positive Trend könnte sich in der kommenden Woche fortsetzen, da der Elektroautohersteller auf der IAA Transportation in Hannover seinen Semi-Truck präsentiert. Die Messe, die am Montag beginnt, bietet Tesla eine Plattform, um seine innovative Technologie im Nutzfahrzeugsektor zu demonstrieren und potenziell neue Investoren anzusprechen.

Elektro-Lastwagen auf dem Vormarsch

Eine kürzlich veröffentlichte Studie von PwC prognostiziert, dass Elektro-Lastwagen bereits in wenigen Jahren zum Standard auf deutschen Straßen werden könnten. Diese Entwicklung könnte Tesla einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschaffen, da das Unternehmen bereits über fortschrittliche Technologien in diesem Bereich verfügt. Die Präsenz des Semi-Trucks auf [...]

Hier weiterlesen