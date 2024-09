FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 400 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES JTC PRICE TARGET TO 1400 (1300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS FEVERTREE DRINKS TARGET TO 1325 (1450) P - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MELROSE INDUSTRIES TARGET TO 560 (675) P - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MORGAN ADV. MATERIALS TARGET TO 320(335)P - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 4000 (4500) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GAMMA COMMUNICATIONS TARGET TO 2300(2250)P 'BUY' - JPMORGAN CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 321 (344) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 400 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES HOUSEHOLD PRODUCTS TO 'OVERWEIGHT' - CUTS TOBACCO AUF 'BENCHMARK' - UBS RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 321 (295) PENCE - 'BUY'



