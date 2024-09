EQS-News: Lübke Kelber AG / Schlagwort(e): Ankauf

Lübke Kelber setzt Wachstumsstrategie mit erfolgreicher Übernahme von 350 Wohneinheiten in Leipzig fort



Frankfurt a. M., 16. September 2024 - Die Lübke Kelber AG (ISIN: DE000A35JR33), Holdinggesellschaft der Lübke Kelber Gruppe, hat weitere 350 Wohneinheiten in Leipzig in das Property Management des Unternehmens aufgenommen. Der Kauf des Immobilienportfolios erfolgte in Kooperation mit dem Joint-Venture-Partner EPISO 6, einem von Tristan Capital Partners gemanagten Fonds. Die Wohneinheiten verteilen sich auf 13 Gebäude und umfassen 18.249 qm. Im vergangenen Jahr hatten Lübke Kelber und EPISO 6 bereits 2.700 Wohneinheiten in mehreren attraktiven Lagen in Leipzig, der wachstumsstärksten Großstadt Deutschlands, erworben.



Die Transaktion und die Übernahme des Wohnungsportfolios in das Asset- und Property Management sind ein weiterer wichtiger Schritt im Rahmen der von Lübke Kelber ausgegebenen Vier-Säulen-Strategie. Neben dem bislang dominierenden Transaktionsgeschäft ist der Ausbau des Geschäftsbereichs Asset- und Property Management ein wesentlicher Schwerpunkt der zukünftigen Wachstumsstrategie. Ziel ist der Aufbau eines eigenen Bestands von mehr als 20.000 Wohnungen bis 2028, was durch weiterhin intensive Zusammenarbeit mit institutionellen Investoren innerhalb dieses Geschäftsbereichs erreicht werden soll.



Marc Sahling, Vorstandsmitglied und CEO der Lübke Kelber AG: "Wir freuen uns, dass wir im Geschäftsfeld Asset- und Beteiligungsmanagement gemeinsam mit unserem Joint Venture Partner die aktuellen Marktkonditionen zum Ankauf von Immobilienbeständen nutzen können. Unsere Projektpipeline ist weiterhin gut gefüllt und wir wollen bis zum Ende des Jahres noch weitere Transaktionen abschließen."





Über Lübke Kelber

Lübke Kelber ist ein diversifizierter, mittelständischer Immobilienspezialist mit über 55-jähriger Markt- sowie Immobilienkompetenz. Das Unternehmen agiert bundesweit mit mehr als 90 Spezialisten und Standorten in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart, Düsseldorf, Dresden und Leipzig. Als Teil einer internationalen Allianz rund um Gerald Eve LLP ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden zusätzlich einen globalen Marktzugang. Der langjährige Qualitätsanspruch von Lübke Kelber, gepaart mit Kontinuität und Verlässlichkeit, garantiert Kunden eine hohe Erfolgsquote bei Verkaufsmandaten. Neben der Transaktionsberatung im Residential und Commercial Real Estate Bereich bietet Lübke Kelber zudem institutionellen Investoren eine Plattform für Asset- und Beteiligungsmanagement in Deutschland. Die Aktie der Lübke Kelber AG (WKN A35JR3, ISIN DE000A35JR33) ist im Freiverkehr der Börse Düsseldorf und der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.

Mehr Informationen unter https://luebke-kelber-ag.de/



