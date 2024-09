Die 3U Holding verfolgt weiter einen möglichen Börsengang der Tochtergesellschaft Selfio und kündigt Übernahmen in ihren Segmenten Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK) sowie Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) an. Zudem will man das Portfolio eigener Energieanlagen im Bereich Erneuerbarer Energien deutlich erweitern. ...

