Zum Start in die neue Handelswoche nimmt die Jahrestagung der European Society For Medical Oncology (ESMO) noch einmal richtig an Fahrt auf. Auf dem Event, welches vom 13. bis 17. September in Barcelona stattfindet, legt auch Bayer mit dem Partner Orion neue Daten zum großen Hoffnungsträger Darolutamid (Handelsname Nubeqa) vor.Die Ergebnisse der Phase-3-Studie ARANOTE hätten gezeigt, dass Darolutamid plus Androgendeprivationstherapie (ADT) das radiologische Progressions- oder Sterberisiko bei Patienten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...