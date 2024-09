Zum Auftakt in die neue Börsenwoche erhalten Energie-Aktien wie etwa TotalEnergies oder Repsol Rückenwind von Seiten der Rohstoffmärkte. So sind die Ölpreise am Montag gestiegen und haben damit an die Erholung der vergangenen Woche angeknüpft. Am Vormittag kletterte der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November um 59 Cent auf 72,20 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Oktober stieg um 72 Cent auf 69,37 Dollar. ...

