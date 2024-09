Die Carl Zeiss Meditec-Aktie verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Trotz einer Warnung von JPMorgan legte der Anteilsschein um 2,5 Prozent zu und erreichte zwischenzeitlich 57,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 26.365 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Dieser positive Trend steht im Kontrast zum 52-Wochen-Tief von 54,60 EUR, das erst kürzlich am 13. September erreicht wurde.

Prognosen und Dividendenaussichten

Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Experten einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie. Die Dividendenerwartung liegt bei 0,892 EUR, was einen Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 1,10 EUR darstellt. Analysten sehen ein durchschnittliches Kursziel von 70,50 EUR, was weiteres Potenzial für die Aktie andeutet. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

