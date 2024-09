Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck steht möglicherweise vor einem Wendepunkt in der Entwicklung elektrischer Lastkraftwagen. Laut einer aktuellen Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC könnten Elektro-Lkw in naher Zukunft erhebliche Fortschritte machen und eine immer größere Rolle im Transportsektor spielen. Daimler Truck hat bereits vor zwei Jahren ein Langstrecken-Elektrofahrzeug präsentiert und arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung dieser Technologie.

Infrastruktur als Schlüssel zum Erfolg

Auf der IAA Transportation 2024 betonte das Unternehmen jedoch, dass der Erfolg von Elektro-Lkw maßgeblich von der Verfügbarkeit einer adäquaten Ladeinfrastruktur abhängt. Der eActros 600, Daimlers elektrischer Langstrecken-Lkw, wurde als Highlight vorgestellt. Trotz der Bereitschaft des Unternehmens, die Elektrifizierung voranzutreiben, bleibt die Schaffung eines flächendeckenden Ladenetzes eine zentrale Herausforderung für die breite Markteinführung elektrischer Nutzfahrzeuge.

Anzeige

Die neusten Daimler Truck-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Daimler Truck-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...