NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Die angestrebte Fusion der Daimler-Tochter Fuso mit Hino Motors sei einige Schritte vorangekommen, nur noch das grüne Licht der Wettbewerbshüter stehe aus, schrieb Analyst Michael Aspinall am Mittwoch. Ein erfolgreicher Deal könnte Daimler Truck etwa ein bis zwei Milliarden Euro in die Kasse spülen. Das Konzernergebnis würde etwas sinken, aber die Profitabilität steigen. Strategisch sei für ihn nicht alles klar, aber es gebe eine eindeutige Korrelation zwischen Profitabilität und Bewertung./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2025 / 08:10 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2025 / 08:10 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000DTR0CK8