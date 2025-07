Aktien-Update: Kursbewegung bei BYD, Analystenlob für Daimler Truck, Wachstumspläne bei Stardust Solar

Anzeige / Werbung

Am chinesischen Automarkt herrscht ein harter Preiskampf. Die DZ Bank geht davon aus, dass Branchenprimus BYD gestärkt aus dieser Rabattschlacht hervorgehen wird.

Daimler Truck hingegen kann sich über eine milliardenschwere Finanzspritze freuen: Ein geplanter Börsengang soll erhebliche Mittel einbringen - für das Analysehaus Jefferies ein klarer Grund, die Aktie mit "Buy" zu bewerten.

In den USA steigt die Nachfrage nach Solaranlagen in Privathaushalten rasant. Das Unternehmen Stardust Solar sieht darin enormes Potenzial für die Expansion seines Franchise-Modells im Solarsektor.

BYD: Trotz Preiskampf auf Wachstumskurs

Der chinesische E-Autohersteller BYD (ISIN: CNE100000296) hält an seiner ambitionierten Expansionsstrategie fest. Mit der jüngst vollzogenen Ausgabe von Berichtigungsaktien hat das Unternehmen seine Aktienzahl verdreifacht - ein Schritt, der parallel zu umfangreichen Preissenkungen auf dem Heimatmarkt erfolgt. Laut einer Studie der DZ Bank könnte dies in den kommenden Quartalen zu einem Rückgang der Nettomarge führen. Dennoch sieht die DZ Bank in dieser Strategie eine Möglichkeit, die Marktposition des Unternehmens zu stärken.

Die Analysten sprechen von einem gezielten Schritt zur Stärkung der Marktposition in einem zunehmend umkämpften Marktumfeld. Die für das Jahr 2024 geplante Steigerung der Auslieferungen von 4,25 auf 5,50 Millionen Fahrzeuge unterstreicht diesen Kurs. Mit bereits 1,74 Millionen verkauften Einheiten in den ersten fünf Monaten sehen die Experten BYD "auf Kurs". Zwar wurde das Kursziel von 173 auf 160 Hongkong-Dollar angepasst, das Anlageurteil bleibt dennoch bei "Kaufen".

Daimler Truck: Milliardenschub durch Börsengang geplant

Auch Daimler Truck (ISIN DE000DTR0CK8) rückt ins Blickfeld der Analysten. Hintergrund ist der für April 2026 geplante Börsengang der Holdinggesellschaft mit Toyota Hino. Der erwartete Mittelzufluss von rund einer Milliarde Euro verschafft dem Nutzfahrzeughersteller Spielraum für Investitionen und neue strategische Projekte.

Jefferies-Analyst Michael Aspinall hebt in seiner aktuellen Studie die finanziellen Effekte der geplanten Transaktion hervor. Insbesondere die gestärkte Bilanzstruktur wird als Pluspunkt gewertet. Die Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktie wird bestätigt, das Kursziel bleibt bei 50 Euro. Das Analysehaus sieht "attraktives Aufwärtspotenzial" und verweist auf die Kombination aus operativer Stärke und den langfristigen Vorteilen der Fusion mit Toyota Hino.

Stardust Solar: Franchise-Modell für grünes Wachstum

In Nordamerika setzt Stardust Solar (ISIN: CA8552811017) auf ein skalierbares Geschäftsmodell im Wachstumsmarkt Solarenergie. Besonders der Bereich "Residential Solar" entwickelt sich dynamisch: Bereits rund sieben Prozent der US-Haushalte verfügen über Solaranlagen - bis 2030 soll sich dieser Anteil laut SEIA fast verdoppeln.

Für Stardust Solar-CEO Mark Tadros ist das die Basis für ein beschleunigtes Wachstum: "Die Franchisenehmer erhalten von uns alles, was sie für einen erfolgreichen Einstieg ins Solargeschäft benötigen. Im Gegenzug erhalten wir Lizenz- und Servicegebühren sowie Einnahmen aus den Produktverkäufen." Derzeit zählt das Unternehmen 80 Franchise-Regionen in Kanada und den USA. Bis 2026 soll sich diese Zahl mehr als verdoppeln. Die Aktie des Unternehmens mit Sitz in Burnaby, British Columbia, wird unter dem Kürzel "SUN" an der TSX Venture Exchange sowie im deutschen Freiverkehr gehandelt.

Solarenergiemarkt

Der Solarenergiemarkt gehört weltweit zu den dynamischsten Wachstumsbranchen im Bereich der erneuerbaren Energien. Angetrieben von sinkenden Kosten für Solartechnologie, politischen Förderprogrammen und wachsendem Bewusstsein für Klimaschutz, entwickelt sich der Sektor mit hoher Geschwindigkeit - insbesondere in Nordamerika, Europa, Indien und China.

Als Beispiel in Bereich der erneuerbaren Energien, und im Rahmen der Tätigkeit Stardust Solars, Firmen wie Sunrun (ISIN: US86771W1053) und Sunpower (ISIN: US8676524064) spielen eine große Rolle als Installationsunternehmen, und Firmen wie Solar Grids (USA) bieten Stardust Solar Konkurrenz.

