Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die MS Industrie AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang auf gut 109 Mio. Euro (HJ 2023: 128 Mio. Euro) verbucht, begründet insbesondere durch die Nachfrageschwäche im Nutzfahrzeugbereich. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe sich zudem das inzwischen mehrheitlich veräußerte Segment Ultraschall schwächer als erwartet entwickelt. Hier sei der Umsatzrückgang mit 25,2 Prozent auf 30,78 Mio. Euro (HJ 2023: 41,16 Mio. Euro) wegen einer konjunkturbedingten Nachfrageschwäche im Serien- und Sondermaschinenbau sogar deutlich zweistellig ausgefallen. Der deutliche Umsatzrückgang zeige sich laut GBC in einem ebenfalls sichtbaren Rückgang beim operativen Ergebnis. Demnach habe sich das EBITDA auf 7,91 Mio. Euro (HJ 2023: 12,11 Mio. Euro) und das EBIT auf 2,79 Mio. Euro (HJ 2023: 7,45 Mio. Euro) reduziert. Im Rahmen des Halbjahresberichts sei vom Management erstmals eine Guidance abgegeben worden, die den mehrheitlichen Verkauf des Ultraschallsegments berücksichtige. Für 2024 rechne die Gesellschaft mit einem Umsatzvolumen von rund 180 Mio. Euro und einem deutlich positiven Jahresergebnis. Nach der Entkonsolidierung des Ultraschallbereichs zum 30.06.2024 werde im zweiten Halbjahr 2024 nur noch der Umsatz der MS XTEC gezeigt. Der Wegfall der margenstärkeren Ultraschallumsätze solle laut GBC aber zunächst zu einem Rückgang beim EBIT führen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 2,75 Euro und vergeben unverändert das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.09.2024, 12:20 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 13.09.2024 um 13:39 Uhr fertiggestellt und am 16.09.2024 um 09:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/30791.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.