Kennzahlen und Entwicklungen von Anleihe-Emittenten

Letzte Februarwoche (Kalenderwoche 9 in 2025) am KMU-Anleihemarkt - die reconcept GmbH hat den reconcept Green Bond III (ISIN: DE000A382897) mit einem Volumen von 25 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platziert. Die Unternehmensanleihe wird planmäßig ab dem 3. März 2025 im Open Market der Börse Frankfurt gehandelt. Mit dem Green Bond III konnte bereits die sechste börsennotierte Anleihe der reconcept Gruppe erfolgreich platziert werden. Die Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH hat ihre am 21. Februar 2025 fällige, fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A254N04) vollständig und fristgerecht zurückgezahlt. Die Anleihe war mit 5,00 % jährlich verzinst und hatte zuletzt ein ausstehendes Volumen von 12,69 Mio. Euro.

Die Wiener Urbanek Real Estate GmbH hat während der Zeichnungsphase ihrer Unternehmensanleihe 2025/32 (ISIN: DE000A3L5QU1) ein Volumen von etwas über 5 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Dies entspricht rund 10 % des maximalen Emissionsvolumens von 50 Mio. Euro. Mit den eingesammelten Mitteln sollen laut Urbanek in den kommenden Wochen erste Immobilienankäufe getätigt werden. Die Anleihe notiert nun an den Börsen Wien und Frankfurt. ...

