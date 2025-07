EQS-News: MS Industrie AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Prognose

MS Industrie AG: Hauptversammlung mit positivem Ausblick



03.07.2025

Der anlässlich der ordentlichen Hauptversammlung der MS Industrie AG (auch kurz "MS") am 01. Juli 2025 vom Vorstand gegebene Ausblick ist deutlich positiv. Nach Umsatzrückgängen im letzten Jahr kann auf einen starken Auftragsbestand zurückgegriffen werden. "Außerdem zeigen alle Kennzahlen, die uns vorliegen an, dass der Markt für unsere Produkte im Jahr 2025 und in den folgenden Jahren sich gut entwickelt", so Dr. Andreas Aufschnaiter, Vorstand der MS Industrie AG.



Der deutliche Umsatzrückgang im letzten Geschäftsjahr 2024 resultiert aus zwei Effekten. Zum einen wurde MS Ultrasonic teilverkauft und zum anderen aufgrund des starken Rückgangs von Kundenabrufen im Segment Antriebstechnik, also bei MS XTEC. "Die Umsätze des Segments Antriebstechnik lagen um rund 18 Prozent unter den Umsätzen des Vorjahres und die des Segments Ultrasonic um rund 25 Prozent unter denen des ersten Halbjahres 2023. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber 2023 um rund 15 Prozent verschlechtert. Der Hauptgrund ist die veränderte Zinslandschaft. Dagegen haben wir durch den Teilverkauf des Segments Ultrasonic eine signifikante Entschuldung und gleichzeitig Steigerung der Eigenkapitalquote der MS Industrie AG realisieren können", so Dr. Aufschnaiter.



In Charlotte, North Carolina, hat MS einen neuen Fertigungsstandort aufgebaut, der den nordamerikanischen Markt bedienen wird. MS ist parallel dazu aktiv in Verhandlung mit Unternehmen der Sicherheitstechnik, die auf Produkte des Segments MS XTEC zurückgreifen möchten. "Aber das alleine ist nicht die Performance von MS. Durch unsere langjährige Zusammenarbeit mit den größten Nutzfahrzeugherstellern der Welt, sind wir gewohnt und routiniert Qualitäts- und Prozess-Dokumentationen zu erstellen. Das können und werden wir auch für Sparten von Defense bis Medizintechnik darstellen", so Armin Distel, Vorstand der MS Industrie AG.



Die Präsentation der Hauptversammlung ist auf der Website der Gesellschaft unter dem Link https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/ zu finden.





Hintergrund:



Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) mit Sitz in München ist die gelistete Muttergesellschaft einer fokussierten Technologiegruppe mit Kernkompetenz in der hochautomatisierten Metallbearbeitung und Montage ("MS XTEC": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren sowie hybride und elektrische Antriebsformen) und einer - seit Anfang Juli 2024 minderheitlichen - Kapitalbeteiligung in der Ultraschalltechnik ("MS Ultrasonic": Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen der MS XTEC zählen die weltweite Nutzfahrzeug-Industrie gefolgt von der Baumaschinenindustrie und anderen Heavy-Duty-Anwendungen bis hin zur stationären Energieerzeugung. Die Gruppe erwirtschaftete im Übergangsjahr 2024 ein Umsatzvolumen von rund 170 Mio. Euro und erwartet ab 2025 ein Umsatzvolumen von über 150 Mio. Euro mit rund 400 Beschäftigten und zwei Produktionsstandorten in Trossingen / Baden-Württemberg sowie Charlotte / North Carolina (USA).





Hinweise:



