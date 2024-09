Der deutsche Windenergieanlagen-Hersteller Enercon hat eine neue Onshore-Turbine mit 6 MW Leistung herausgebracht. Die erste Anlage steht in Nordrhein-Westfalen. Der Prototyp der neuen Windenergieanlage mit der Bezeichnung E-175 EP5 des Herstellers Enercon steht. Denn das Installationsteam hat Ende August den Prototyp am Standort Borchen-Etteln in Nordrhein-Westfalen aufgestellt. "Damit ist ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der Markteinführung unseres neuen Topmodells erreicht", sagt Enercon ...

