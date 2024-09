© Foto: Fabian Sommer - dpa



Die Aktie des angeschlagenen Halbleiterunternehmens Intel springt am Montagvormittag an und legt rund 5 Prozent zu. Der Konzern erhält weitere finanzielle Unterstützung.Nach einem Minus von 61 Prozent seit dem Jahreswechsel sind nicht nur die Anleger von Intel, sondern auch das Unternehmen selbst in Aufruhr. Inzwischen bestehen erhebliche Zweifel an der Strategie des Halbleiterurgesteins, seine Rettung im Umbau zum weltweit agierenden Auftragsfertiger zu suchen, wo man mit Samsung und Taiwan Semiconductor konkurrieren würde, technologisch aber hinterherhinkt. Diese Umstrukturierung wird auch aus finanzieller Perspektive zunehmend hinterfragt, denn die anhaltenden schwachen …